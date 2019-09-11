İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da görev yapan 17 öğretmen sertifika aldı

Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Erasmus programı okul eğitimi için stratejik ortaklıklar faaliyeti uygulamalı proje yazma eğitimi Kütahya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Erasmus programı okul eğitimi için stratejik ortaklıklar faaliyeti uygulamalı proje yazma eğitimi Kütahya Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.


Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ''Proje eğitimi sonunda Aslanapa ilçemizde görev yapan 17 öğretmen arkadaşımız sertifika aldı. Ayrıca öğretmenlerimiz okulları için taslak proje de yazdılar. Projeler geliştirilerek Şubat ve Mart aylarında ulusal ajansa sunulması planlanmaktadır. Erasmus proje eğitiminde başarılı olup sertifika alan tüm öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.