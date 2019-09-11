Aslanapa'da görev yapan 17 öğretmen sertifika aldı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Erasmus programı okul eğitimi için stratejik ortaklıklar faaliyeti uygulamalı proje yazma eğitimi Kütahya Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ''Proje eğitimi sonunda Aslanapa ilçemizde görev yapan 17 öğretmen arkadaşımız sertifika aldı. Ayrıca öğretmenlerimiz okulları için taslak proje de yazdılar. Projeler geliştirilerek Şubat ve Mart aylarında ulusal ajansa sunulması planlanmaktadır. Erasmus proje eğitiminde başarılı olup sertifika alan tüm öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.