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Aslanapa'da hayvan pazarı ve ilçe halk pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs vakaları nedeniyle hayvan pazarı ve haftada bir kurulan halk pazarının kapatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs vakaları nedeniyle hayvan pazarı ve haftada bir kurulan halk pazarının kapatıldığı bildirildi.


Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Son dönemde artan Korona virüs vakaları nedeniyle hayvan pazarımızı ve haftada bir kurulan ilçe halk pazarımızı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ileri bir tarihte yeniden değerlendirilip açılmak üzere kapattık. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına eksiksiz uymaları talebimizdir. Bu kurallara uymayanlara kolluk güçlerimiz tarafından gerekli yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca misafirlikler salgının yayılması açısından büyük risk teşkil etmektedir'' ifadelerini kullandı.

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