İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da hububat alım şubesi açılıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat alımı için şube açılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat alımı için şube açılacağı bildirildi.


AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, ''İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş ile beraber Toprak Mahsülleri Ofisi Kütahya Ajans Müdürü Zeki Yılmaz'ı ziyaret edip hasat dönemi ile ilgili istişarede bulunduk.


İlçe çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alımı için Aslanapa İlçemizde alım şubesini, 21 Temmuz günü ilçemizde bulunan eski un fabrikasında açacaktır. Şimdiden tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir hasat dönemi diliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.