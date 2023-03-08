İhlas Haber Ajansı

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Aslanapa'da idareci ve öğretmenlere kodlama eğitimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde idareci ve öğretmenlere kodlama eğitimi verildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde idareci ve öğretmenlere kodlama eğitimi verildi.


Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İdareci ve öğretmenlere verilen kodlama eğitimi sayesinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullarımıza gönderilen dökümanlar öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılacak ve öğrencilerimizin bu konudaki yetenekleri geliştirilecektir. Emek veren öğretmen ve idarecilerimize ve cihazlar için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz” denildi.

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