İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da kadınlar kendileri üretip satış yapacak

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde valilik öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen “Kadın Kültür Evi” ile “Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi” hizmete girdi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde valilik öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen “Kadın Kültür Evi” ile “Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi” hizmete girdi.


Aslanapa'da üreten kadınlarının, hem ekonomiye hem de ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacağını belirten Vali Ali Çelik, ''Kadın Kültür Evimiz, Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifimiz ilçemize hayırlı olsun. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.