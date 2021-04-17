Aslanapa'da karaçam tohumları toprakla buluştu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ''Tohumlar fidan olsun projesi'' kapsamında karaçam tohumları toprakla buluştu.

Aslanapa Ören Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan açıklamada, ''Aslanapa İlçemize bağlı Çamdibi ve Tokul köyü ormanlarında doğal gençleştirme çalışmalarımızın tamamlayıcısı olan, topladığımız kozalaklardan çıkan 200 kilogram karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk. Etkinliğimize katılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ve kurum amirlerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.