Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce (KKYDP) kapsamında önceki etaplarda Bakanlıkça desteklenen Aslanapa ilçesindeki, bitkisel ürün işleme ve depolama, bitkisel ürün işleme ve paketleme ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi

yönünde faaliyet gösteren işletmelerin dönem kontrolleri gerçekleştirildi.