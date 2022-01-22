İhlas Haber Ajansı

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Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen Aslanapa ilçesindeki işletmelerinin dönem kontrollerinin yapıldığı bildirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce (KKYDP) kapsamında önceki etaplarda Bakanlıkça desteklenen Aslanapa ilçesindeki, bitkisel ürün işleme ve depolama, bitkisel ürün işleme ve paketleme ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi


yönünde faaliyet gösteren işletmelerin dönem kontrolleri gerçekleştirildi.

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