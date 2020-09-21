Aslanapa'da Korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili geniş kapsamlı denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Korona virüs önlemleri kapsamında çok sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor. Bizde ilçemizde tüm işyerlerimizde ve sokaklarımızda gerekli denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadele konusunda tüm birimlerimizle bilinçlendiriyoruz. Belediye Başkanımız ve ilgili tüm personellerimizle beraber bu denetimleri yapıyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.