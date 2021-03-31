İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da lokantalar ve okul yemekhaneleri denetlendi

Kütahya’nın Aslanapa İlçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Korona virüs salgını kapsamında lokanta ve okul yemekhanelerinde denetim yapıldı.

Kütahya'nın Aslanapa İlçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Korona virüs salgını kapsamında lokanta ve okul yemekhanelerinde denetim yapıldı.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Görevli personellerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte ilçedeki lokanta ve okullarımızın yemekhanelerinde (Covid-19) denetimi yapıldı. Denetlemelerde gıda ve hijyen bakımından gerekli tüm incelemeler gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bilgilendirmeler görevli personellere yapıldı. Bu denetimler belli aralıklarla yapılmaya devam edilecek'' ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.