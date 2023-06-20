Aslanapa'da meralara sıvı gübre ve hümik asit uygulaması

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Mera ıslah çalışmaları çerçevesinde ilçemiz meralarına 95 ton sıvı gübre ve hümik asit uygulaması yaptık. Yağışların bol olduğu bu dönemde dahi yeterli ot verimini sağlayamayan meralarımıza can vermeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.