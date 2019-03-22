Aslanapa'da mesire alanı çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından 3 bin 500 metrekarelik alana mesire alanı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana halkımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda il etapta 8 barbekü, 8 kamelya ve oyun parkları yapımına başladık. Amacımız halkımızın hafta sonları güzel vakit geçirebilecekleri ve çocuklarının huzur ve güven içerisinde oynayabileceği, doğa ile iç içe bir alan oluşturmak. İnşallah bu çalışmalarımızı çok kısa süre içerisinde bitirip bu alanı Aslanapa'lı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'' ifadelerini kullandı.