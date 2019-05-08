Aslanapa'da mezarlık temizleme ve ilaçlama çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mezarlık bakım onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mezarlık içerisinde var olan otları ve gereksiz küçük dikenli bitkileri temizledik. Ayrıca ilçe mezarlığımızın yol bakım ve duvar çalışmalarını tamamladık. Bunun yanı sıra belediye temizlik personelimiz mezarlıkta ilaçlama çalışmaları yaptı. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın mezarlığımızı huzur içinde ziyaret etmesi için gerekli tüm çalışmaları bitirdik. Ayrıca ekiplerimiz ilçemizin tüm sokaklarını kapsamlı bir şekilde temizleyerek ilaçlama çalışmalarını da yapıyorlar. Her şey vatandaşlarımızın daha temiz bir Aslanapa'da yaşaması için yapılıyor" ifadelerini kullandı.