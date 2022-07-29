Aslanapa'da nohut bitkisinde hastalık, zararlı ve fenolojik dönem takibi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce nohut bitkisinde hastalık zararlı ve fenolojik( bitkilerin gelişme safhalarının zamanı ve süresinin incelenmesi) dönem takibi yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz Çalköyde hibeli olarak dağıtılan nohut bitkisinde hastalık zararlı ve fenolojik( bitkilerin gelişme safhalarının zamanı ve süresinin incelenmesi) dönem takibi ile ilçemiz Çamırdık köyünde biçerdöver kontrolleri yapılmıştır” denildi.