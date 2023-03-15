İhlas Haber Ajansı

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Aslanapa'da okul idarecilerine diyabet ve iş sağlığı güvenliği eğitimi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde okul ve kurumlarında görevli okul müdürleri, müdür yardımcısı ve okul rehber öğretmenlerine diyabet ve iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde okul ve kurumlarında görevli okul müdürleri, müdür yardımcısı ve okul rehber öğretmenlerine diyabet ve iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.


Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımızın 2014/16 Sayılı Genelgesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları gereğince okullarımızın idarecilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve okul sağlığı koordinatörleri Ersel Erkmen ve Serpil Kılınçkaya tarafından Aslanapa İlkokulunda Tip 1 diyabetli öğrencilerin okullarda bakım ve desteklenmesi, risk değerlendirme ekiplerinin eğitimi, İSG kurulları, okullarda yaşanabilecek iş kazaları ve benzeri konularda bilgilendirme eğitimi verildi” denildi.

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