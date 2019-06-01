Aslanapa'da severek çöp toplayan çocuklar

Kütahya'nın Aslanapa Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu "Çevre Kulübü" öğrenci, öğretmenleri ile birlikte hem okul bahçesinde hem de ilçe pazar yeri ve merkez camii çevresinde bulunan çöpler toplandı.

Yapılan etkinlik sırasında hijyen kurallarına dikkat edildiği ve bütün öğrencilerin eldiven kullandığı görüldü.

Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, yaptığı açıklamada, ''Bu etkinlikle birlikte çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, ayrıca Aslanapa halkının çevreye karşı farkındalığını artırmak amaçlanmıştır'' diye konuştu.