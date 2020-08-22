İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da sıkı denetim

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili geniş kapsamlı denetim yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri ile ilgili geniş kapsamlı denetim yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanlığınca 81 ilde geniş kapsamlı virüs önlemleri denetimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor. Bizde ilçemizde tüm işyerlerimizde ve sokaklarımızda gerekli denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadele konusunda tüm birimlerimizle bilinçlendiriyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.