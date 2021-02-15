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Aslanapa'da sıkı denetim

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.


Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde görev yapan kurum amirlerinin katılımıyla lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kafeterya, çay bahçesi, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve kültürel aktivite yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek ilgili konularda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı'' dedi.

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