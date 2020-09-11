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Aslanapa'da "Silaj paketleme tesisi" hizmet vermeye başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mısır silaj paketleme tesisinin bu yılın ürünleri için hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mısır silaj paketleme tesisinin bu yılın ürünleri için hizmet vermeye başladığı bildirildi.


İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir tesisi ikinci senesinde de hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını belirten girişimci ve iş adamı Ali Okumuş, "Hayvancılık için önemli bir kaba yem bitkisi olan silaj mısırı, hasat edilmesinden sonra parçalanarak kışın uzun süre dayanabilen ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem materyalidir. İlçemizde açtığımız "Silaj paketleme tesisi", silaj kullanımını ve dolayısıyla alternatif ürün olarak silajlık mısır ekimini teşvik edecektir. Buğday ve arpa yönünden önemli bir merkez olan Aslanapa ilçemizde, bu tesisle beraber mısır üretimi de alternatif bir gelir kaynağı olacaktır. Bu yıl isteyen müşterilerimiz için inekulant katkılı mısır silajı sistemimiz ile Aslanapa mısır silajımız artık dahada uzun ömürlü, daha da kaliteli. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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