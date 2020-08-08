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Aslanapa'da silajlık mısırda yüksek rekolte bekleniyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısırda, bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısırda, bu yıl yüksek verim bekleniyor.


Geçen yıl Uşak ve çevre illerden kaliteli mısır silajı alımı için ilçeye çok sayıda besici geldiğini belirten girişimci Ali Okumuş, ''Harman Sezonun bitmesine müteakip silajlık mısır sezonumuz başlayacağa benziyor. Sözleşmeli mısır üreticilerimizi Ziraat Mühendisimiz ile ziyaret edip Pionner Mısırlarımızı inceledik. Gayretli çalışmalarından ve yetişdirdikleri kaliteli mısırlardan dolayı üreticilerimizi tebrik ederim. Ziraat mühendislerimiz ile beraber bundan sonra sürekli mısır tarlalarımızda olup ürünlerimizi en verimli en kaliteli şekilde yetiştirip silaj ihtiyacı olan müşterilerimize ulaştıracağız. İlçe ekonomisi için büyük gelir hedefliyoruz'' dedi.

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