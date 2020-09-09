İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslanapa'da slajlık mısır hasadında yüksek verim bekleniyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısır hasadının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, silajlık mısır hasadının başladığı bildirildi.


Geçen yıl Uşak ve çevre illerden kaliteli mısır silajı alımı için ilçeye çok sayıda besici geldiğini belirten girişimci Ali Okumuş, ''Silajlık mısır sezonumuz başlamıştır. Sözleşmeli mısır üreticilerimizi Ziraat Mühendisimiz ile ziyaret edip Pionner Mısırlarımızı inceledik. Gayretli çalışmalarından ve yetişdirdikleri kaliteli mısırlardan dolayı üreticilerimizi tebrik ederim. İlk hasadımız bize gösterdiki bu yıl bereketli olacak. İlçe ekonomisi için büyük gelir hedefliyoruz. İnşallah tüm üreticilerimiz için bereketli bir sezon olacak. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.