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Aslanapa'da sürü yönetimi kursu tamamladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 35 kursiyer, açılan sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 35 kursiyer, açılan sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamladı.


Bölgede küçükbaş hayvancılığın çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, ''2013 yılından beri her yıl düzenli olarak açtığımız sürü yönetimi kurslarımızın 11'ncisini de tamamladık. Sürü yönetimi desteğinden daha fazla üreticimizin faydalanması için 11-27 Kasım tarihlerinde düzenlediğimiz kursumuzun belgeleri hazırlanırken, yeni kursumuzun açılışını yaptık. Bakanlığımızın Sürü yöneticilerine 5 bin TL destek verdiği, destek için şartlardan birinin bu belgeye sahip olması gerektiği, bilinçli ve yenilikleri uygulayan bir anlayışla çobanlık mesleğini gerçekleştirmenin önemini kursiyerlerimize anlattık'' ifadelerini kullandı.

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