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Aslanapa'da 'Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu' açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından genç çiftçi projesi kapsamında ’’Süt sığırı yetiştiricisi’’ kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından genç çiftçi projesi kapsamında ''Süt sığırı yetiştiricisi'' kursu açıldığı bildirildi.


Kursta hem istihdama, hem de tarımda yaşlı nüfus azaltılarak, genç, dinamik çiftçilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Süt sığırı yetiştiricisi kursu açılmasıyla , hayvancılığın geleneksel yöntemlerden farklı olarak, daha karlı ve verimli yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Teknik, yeni teknolojiyi kullanmasını bilen çiftçilerin yetiştirilmesi hedefimizdir. Aslanapa geniş tarım alanlarının yanı sıra, hayvancılık içinde ciddi potansiyel vaat etmektedir. Biz bu potansiyeli üretime dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi, müdürlüğümüz imkanları ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz. En önemli gördüğümüz mevzu olarak, eğitim-yayım ile insan kaynaklarımızı eğitmeyi, bilinç seviyesini artırmayı öncelikli olarak görüyor, bu konuda olan çalışmalara, ilçe müdürlüğü olarak yoğunluklu çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda köylerimizden de katılan 19 çiftçilerimize eğitim veriyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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