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Aslanapa'da tarihi camiinin restorasyon çalışması devam ediyor

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'a, Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi'nde restorasyon devam eden 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen Yalnızsaray camiinin restorasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.Aydın, çalışmalrın kısa zamanda bitirilip caminin hizmete sunulması için Belediye başkanımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'a teşekkür etti..


Belediye Başkanı Gökhan Gürel, cami incelemelerinin ardından Yalnızsaray Mahallesi'nde köprü ve yol incelemesinde bulundu.

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