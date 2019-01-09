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Aslanapa'da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Asalanapa ilçesi Bezirgan - Ören köyü arasında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bezirgan - Örenköy yolu arasında Bilal Yılgın yönetimindeki 41 GN 963 plakalı araç ile Hamza Eser yönetimindeki 43 DT 366 plakalı kamyonet buzlanmadan dolayı kafa kafaya çarpıştı.


Kazada, Aslanapa İlçe Millği Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Murat Çetinkaya, Bilal Yılgın, Fahrettin Yıldız ve Hamza Eser yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıralak tedavi altına alındı.

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