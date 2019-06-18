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Aslanapa'da 'Trap ve Tek Kurşun Yarışması

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geleneksel ’Trap ve tek kurşun atış yarışması’ gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geleneksel 'Trap ve tek kurşun atış yarışması' gerçekleştirildi.


Aslanapa ilçesi Sarıkız mevkiinde Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmaya çevre il ve ilçelerden yaklaşık 500 kişi katıldı. Trap yarışmasında Alpaslan Bulut birinci olurken, tavşan atışında Kadir Gürpınar, sabit hedef atışında Mustafa Dinler ve pet şişe atışlarında İbrahim Kardaş birinci oldu. Dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı tarafından verildi.


Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Tuncay Tunçel, ''Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ''Trap ve tek kurşun yarışması'' bu yıl çevre il ve ilçelerden 500 yarışmacının katılımıyla yapıldı. İlçe tanıtımına katkısı olduğuna inandığımız bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz'' ifadelerini kullandı.

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