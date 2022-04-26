Aslanapa'da vefa iftarı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, “Teşkilatlarımızla hasbihal ettiğimiz, dertleştiğimiz, ortak akıl ürettiğimiz Aslanapa İlçe Danışma Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu güzel toplantı için Aslanapa İlçe Teşkilatımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti Aslanapa İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında partimizin kuruluşundan bu güne emek vermiş değerli dava dostlarımızla bir araya geldik. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz her geçen gün, daha da güçlü olacağız, güçleneceğiz” dedi.