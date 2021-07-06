Aslanapa'da yılda iki kez mısır hasadı yapılacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir tarladan yılda iki kez silajlık mısır alınması için tohum dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde bir üretim sezonunda aynı tarladan iki kez ürün alabilmek adına hazırladığımız ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen ''İki ürün silajlık mısır'' projemizde tohumlarımızı teslim ettik. Birinci ürün olarak ekilişi yapılan zobar-mix yem bitkisinde sulama yapan çiftçilerimizden oldukça güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu projeyle ilçemizde iki kez ürün ekilişinin artacağını düşünüyoruz. Ekonomik açıdan çok daha kazançlı bir üretim sezonu olmasını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı