Aslanapa'dan deprem bölgesine 15 ton un gönderildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinden toplanan 15 ton un Hatay'ın Arsuz ilçesine gönderildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Aslanapa ilçemizde Kaymakamlık ve AFAD organizesiyle temin edilen 15 ton un depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Hatay ilinin Arsuz ilçesine gönderildi. Un yardımının koordinesi dolayısıyla Aslanapa Kaymakamlığı'na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.