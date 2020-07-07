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Aslanapa'ya 6 köyün yararlanacağı sentetik halı saha

Kütahya’nın Emet ilçesine İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 6 köyün yararlanabileceği sentetik halı saha yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 6 köyün yararlanabileceği sentetik halı saha yapılacağı bildirildi.


Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, ''Özel idaremiz Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Tokul, Örenköy, Aslıhanlar, Yağcılar, Çamdibi ve Çamırdık köylerimizin faydalanması amacıyla, İlçemize bağlı Örenköy'de bir adet sentetik halı sahası yapılacaktır. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

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