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Aslanapa'ya Canlı Hayvan Pazarı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçen yıl hizmete giren ve bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen canlı hayvan pazarı ve borsası Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala hizmet vermeye başladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçen yıl hizmete giren ve bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen canlı hayvan pazarı ve borsası Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hizmet vermeye başladı.


Bölgenin ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edebilecek boyutta, Cumhuriyet Mahallesi, Orman Sokak adresinde bulunan Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsasına çevre il ve ilçelerden bir çok üretici hayvanlarını satmak için getiriyor. Çay ocağı, mescit, tuvalet ve duş alma yerleri gibi tüm sosyal imkanların olduğu Canlı Hayvan Pazarı ve Borsasında, büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 9 bin TL arasında, küçükbaş hayvanlar, keçiler 750 ile 900 TL arası, tekeler bin ile bin 750 TL arasında, koyunlar 850 ile bin 250 TL arası, koçlar ise bin ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor. Fiyatların geçen yıl ile aynı olması alıcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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