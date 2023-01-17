Aslanapa'ya yeni hükümet konağı

Belediye Başkanı Gökhan Gürel konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçemize yapılması planlanan Hükümet Konağı projesi çalışmaları 2021 yılı Ocak ayı itibariyle başlamış olup geçtiğimiz günlerde ihale süreci tamamlanmıştır. İlgili firma yetkilileri Hükümet Konağı inşaatı hafriyat çalışmalarına başlamadan önce belediyemize yapmış oldukları ziyaret dolayısıyla firma yetkililerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz. İlçemize vermiş oldukları desteklerinden dolayı emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu' ya, Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, MHP Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a, MHP Kütahya İl Başkanımız Selçuk Alıç'a, Belediye Meclis Üyelerimize, Belediye çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese Aslanapa halkı adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.