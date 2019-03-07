Aslanpa'da ''Bilinçli Müslüman nasıl olunmalı'' konulu konferans

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Çok Programlı Lisede Kütahya Merkez Vaizi Alaaddin Özkanat'ın katılımıyla "Bilinçli Müslüman Nasıl olunmal" konulu bir konferans düzenledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta önemli konulara değinen Kütahya Merkez Vaizi Alaaddin Özkanat, yaptığı konuşmada, ''Önce erdemli bir insan olmamız gerekir. En sade ve en doğal insani davranışları önce içselleştirmemiz sonra da samimi bir şekilde uygulamamız gerekir. Dolayısıyla Müslüman olmanın ilk şartı insan olmaktır. İnsan yaradılışına ve onuruna uygun bir hayat yaşamaktır'' dedi.

Özkanat, ''Dini mesajlar, yaradılışımızdan bizde mevcut bulunan güzelliklerimizi bize hatırlatmak ve yolumuzu şaşırdığımızda bizi yolumuza döndürmek için vardır. Örneğin Kuran'ın sıfatlarından biri ‘zikir' yani ‘hatırlatıcı'dır. Kuran bize, her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlatır. Sonra en başta bizi var eden Allah'a sonra da Allah'ın tüm var ettiklerine karşı sorumluluklarımızı hatırlatarak bizi duyarlı kılmak için vardır. Müslüman olmak, gerçek anlamda Allah'a teslim olmaktır. İnsan olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm güzellikleri bize veren, rahmetin ve sevginin kaynağı olan Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın yüceliğine ve engin rahmetine layık olabilmemiz gerekir'' ifadelerini kullandı.