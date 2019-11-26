Ata sporu güreş öğrencilere öğretiliyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ata sporu güreş, Anadolu Lisesi'nde oluşturulan özel sınıfta öğretiliyor.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Ata sporu olan güreşin ilçede yaygınlaşması için bu kursu açtık. Öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz. Öğrencilerimize ilgi alanlarına yönelik kurs açıyoruz. Ayrıca açtığımız kurslar ile okul sporları müsabakalarına destek vermiş oluyoruz. Dönemler halinde ilçe merkezinde talepler doğrultusunda lise ve diğer ilköğretim okullarının katılımıyla kurslarımız devam edecek" dedi.