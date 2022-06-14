Atatürk Bulvarı yeni görünüme kavuşuyor

Kütahya'nın Atatürk Bulvarı'nda başlatılan yenileme çalışmaları aydınlatma direklerinin montajı ile devam ediyor.

Şehrin Eskişehir yönünden girişinde misafirleri karşılayan Atatürk Bulvarı'nda yenileme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Orta refüj bordür döşeme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları başladı. Montajı tamamlanan ve yapılan ilk denemeleri olumlu sonuç veren aydınlatma direklerinin diğerlerinin de montajı hızlı bir şekilde başladı. Aydınlatma direklerinin montajının tamamlanması ile birlikte yenileme çalışmaları, peyzaj düzenlemesi, orta refüj ferforje montajları ve diğer çalışmaların tamamlanması ile devam edecek.