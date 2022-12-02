“Atatürk İlkokulu okuyor” projesine idareci, öğretmen ve personel desteği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerin kitap okuma düzeyini yükseltmek ve bilinçli okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan "Atatürk İlkokulu Okuyor" projesine idareci, öğretmen ve personel kitap okuyarak destek veriyor.

Proje çerçevesinde okul öğrencileri, öğretmenleri, temizlik personelleri, müdür ve müdür yardımcısıyla haftanın belirli günlerinde kitap okuduklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Kitapla buluşan minik kalpler okuma alışkanlığı kazanırken, aynı zamanda okuma akıcılığını, diksiyonlarını, okuduğunu anlamayı ve kendini ifade etme becerilerini de geliştirmiş oluyorlar. Proje yürütücümüz Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil'e ve projemize destek veren öğretmen ile okul personeline teşekkür ediyorum” dedi.