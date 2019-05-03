'Ateşte açan çiçekler' ve 'tül perdeden yapılan elbiseler'e ilgi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisinde beğeniye sunulan çini ve yöresel kıyafetlerle ilgi gördü.

6. kez düzenlenen sergi açılışına, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Garnizon Komutanı İsmail Hazır, Aslanapa ilçe Emniyet Amiri Zakir Danışman, Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan yaptı.

Sergide atık tül perdeden yapılan elbiseler ve çini sanatının en güzel işçiliğini taşıyan eserler büyük beğeni topladı. Zihinsel engelli Hatice Erol'un bohça yapması ve sergilemesi takdirle karşılandı.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, el emeği göz nuru eserlerin beğeniye sunulduğu sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Çini, Nakış ve Giyim Kursları'nın ürünlerinin sergilendiği sergimize, renklerin raksını, desenlerin dansını izlemeye, hünerleri ellerin nakışını, türkü türkü akışını, sanatların en incesine ve ateşte açan çiçeklerimizi göremeye hepiniz hoş geldiniz. Sanat Emek ister.Sanat alınteri ve gözyaşı ister. Bir yıl boyunca uzun ve meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan her biri brer göz nurundan oluşan eserle dolu bu sergide emeği olan tüm usta öğreticilerime, kursiyerlerime, öğrencilerime ve yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ''2018-2019 eğitim - öğretim yılında 13 usta öğretici ile başladığmız Halk Eğitimi kurslarımız nihayetinde sergi ile sona eriyor. Ramazn ayı gelemden önce bu sergilerimizi yapalım dedik. Köylerimizde talep üzerine açılan kurslarımız sona erdi. Gerçekten binlerce lirayı bulan rakamlarla ifade edilen ürünlerimiz var. Bne başata Aziz bey olmak üzere tüm öğreticilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.