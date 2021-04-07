Atıl malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar

Çalışanlar, korona virüs salgını sebebiyle öğrencilerinden mahrum olan yurt binasında atıl malzemeleri büyük bir titizlikle yeniden işliyor. Çalışanların el emeği göz nuru dökerek atıl kıyafet ve iplerden yaptıkları figürler, yurt binasının duvarlarını süslüyor.

'Sıfır atık' projesine farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini söyleyen Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesine farklı bir boyuta katkı sunmak amacı ile Yesevi Yurt Müdürlüğümüz personeli atıl durumdaki eşyalardan kullanılabilir ürünler elde etti. Buradaki amacımız başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm personelimize hem bilinçlendirmek hem de geri dönüşüme dikkat çekmek. Bu kampanyamızın ilgi görmesi heyecanımıza heyecan kattı" diye konuştu.

Yurt personellerinin yeteneklerine göre katkı sağlayarak geri dönüşüme başladıklarını kaydeden Kütahya Yesevi Yurdu Müdürü Songül Korkmaz, "Projemize İzmir depreminde şapka ve bere örmüştük o dönemde kalan ipleri atmayıp nasıl değerlendirebiliriz derken atık malzemelere tekrar kullanıma sunmak için başladık. Küçük motifler örerek bir tablo çıkardık ve daha sonra şallar örerek hediye edebileceğimizi fark ettik. Hem yurdumuzu güzelleştirdik, hem de hediyeleşmeyi pekiştirdik. Biz burada 50-60 personelimiz ile ellerinden gelen yeteneklerini burada sergiliyorlar. Kız yurdu olduğumuz için kadın personelimiz daha çok onlar el örgüleri yapıyorlar. Teknik elemanlarımızda atıl durumda olan paletleri kullanarak boyayıp, süsleyip çiçeklikler yapma karar verdi. Karakalem ile duvarlara resimler çizip çevre görüntüsünü de güzelleştiriyoruz. Dönüşe bilir ne varsa ekip olarak fikirler üretmeye ve yeni tasarımlar oluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.