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Avcılara ''Uygulamalı İlkyardım'' eğitimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Avcılara ’’Uygulamalı İlkyardım’’ eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Avcılara ''Uygulamalı İlkyardım'' eğitimi verildiği bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Eğitmen Serhan Karakaş'ın uygulamalı olarak verdiği eğitimde avcılar, av sırasında başlarına gelebilecek kazalarda, kanamalarda, kalp durması durumlarında, yılan veya zehirli hayvanların sokmalarında ilkyardım ve uygulamaları hakkında bilgi aldı. Eğitim uygulamalı olarak verildi. Avcılar kalp masajı, yaralı taşıma ve ilkyardım kurallarını öğrendiler'' dedi.

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