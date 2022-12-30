Avrupa'da staj yapan kalfa, çırak ve eğitim alan öğretmenlere belge verildi

Avrupa'da staj yapan kalfa, çırak ve eğitim alan öğretmenlere Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından belge verildi.

Erasmus+ Programı "Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği" çerçevesinde ve Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen 2021-1-TR01-KA122-VET-000016881 numaralı "Mesleki Becerilerimizi Avrupa Deneyimi İle Güçlendiriyoruz" isimli proje çerçevesinde üç farklı meslek alanından 20 çırak, kalfa Almanya ve Avusturya'da staj yaptı. Ayrıca alanında CNC (Bilgisayarlı Sayısal Denetim) uygulamaları olan 5 öğretmen de Avusturya'da CNC uygulamaları konulu eğitime katıldılar.

Staj yapan çırak, kalfa ve eğitime katılan öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından belge verildi. Bu staj imkanlarıyla ve eğitimlerle, mesleki tecrübelerini geliştirme fırsatı buldukları için şanslı olduklarını ifade eden Müdür Hasan Başyiğit, kendilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.