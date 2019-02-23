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Avrupa'dan gelen proje ekibi Çavdarhisar'a hayran kaldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Çavdarhisar Ortaokulu’nun ortağı olduğu ’Cogito Ergo Sum’ isimli Erasmus projesinde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Çavdarhisar Ortaokulu'nun ortağı olduğu 'Cogito Ergo Sum' isimli Erasmus projesinde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların planlanması için planlanan projeler anlatıldı.


Proje Toplantısına ev sahipliği yaptıklarını belirten Okul Müdürü Canip Özkan, ''Polonya, Macaristan ve İtalya'dan gelen 6 öğretmen arkadaşımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Düzenlediğimiz program okulumuz öğrencilerinin sunumları ile başladı. Akabinde proje çalışmalarını yapan ekibe okulumuzun fiziki alanları tanıtıldıktan sonra, proje ekibi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ginyas Kaya ziyaret edilerek proje çalışmaları hakkında bilgi verildi. Öğleden sonra Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden ekibe, Dr. Murat Yıldız tarafından Çevre Etiği Okulu ve Arkeolog Sinan Yıldız tarafından, antik kent tarihi hakkında bilgi verildi.


Avrupa'dan gelen ekip, son olarak Çavdarhisar Ortaokulu'nun düzenlediği yöresel sergiyi ziyaret edip Türk kültüründe var olan el işi eserler hakkında bilgiler aldılar.

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