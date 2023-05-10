Avrupalı öğrenciler Altınkent Köyüne geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu Erasmus projesi çerçevesinde 4 farklı ülkeden gelen misafir öğrencileri ağırlıyor.

Yaptığı Erasmus projeleri ile adından sıkça söz ettiren Altınkent Köyü Ortaokulu IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İşleme Ajanları" isimli Erasmus+ KA229 projesinin beşinci hareketliliği olan Gediz Altınkent gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Balıkesir'den öğrenciler Altınkent Ortaokulunda buluştular. İtalya'dan 4 öğretmen 8 öğrenci, Portekiz'den 2 öğretmen 4 öğrenci, İspanyadan 2 öğretmen 6 öğrenci, Litvanya'dan 2 öğretmen 5 öğrenci, Türkiye Balıkesir'den 2 öğretmen 4 öğrenci olmak üzere toplamda 39 kişi katıldı.

Erasmus projesinin beşinci hareketliliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Okan Karaca, “Okulumuzda gerçekleştirilen bu hareketlilik çerçevesinde Robotik Kodlama, Arduino ile Kodlama, Arduino ile Elektirikli Devreler, Blok Kodlama ve C# programlama etkinlikleri yapıldı. Okulumuzda bulunan misafirlerimize, okul tanıtım etkinlikleri, okulumuzun eğitim öğretim faaliyetleri, başarıları ve Türk eğitim sistemi hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Protokol ziyaretlerinin yanı sıra misafirlerimize Türk kültürünü tanıtıcı kültürel etkinlikler yapıldı. İlçemizin, ilimizin tarihi ve turistik yerleri ile Pamukkale'ye kültürel geziler düzenlendi” diye konuştu.