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Avşar deresinde ıslah çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ıslah çalışmaları tamamlanan Avşar deresinde bulunan kanalın, su tutmaya başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ıslah çalışmaları tamamlanan Avşar deresinde bulunan kanalın, su tutmaya başladığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz, Avşar Deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Kanal su tutulmaya başladı. Altıntaş Belediyesi olarak çevre düzeni, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. DSİ yetkililerine, belediye çalışanlarımıza ve katkı sağlayan herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum. Bugün yapılan çalışmaları havadan görüntüleme imkanımız oldu. Avşar deresi ıslahının yapılması ve etrafının yeşillendirilmesi ilçemize görsel olarak büyük renk kattı. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.

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