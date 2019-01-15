Avukat ve adliye personelinin sorunları görüşüldü

Kütahya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürleri Kütahya Baro Başkanı Avuka Ahmet Atam'ı ziyaret ettiler.

Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürleri Zeliha Yılmaz, Mehmet Düzenli, Mümin Aysu, Cavit Kocaçay, Ramazan Demir ve Recep Aydın Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ali Sevören'inde hazır bulunduğu ziyarette gerek avukatların, gerekse adliye personelinin yaşadıkları sorunlar ve çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ahmet Atam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürlerine teşekkür etti.