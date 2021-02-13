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Aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe stadının ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçe stadının ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları münasebetiyle ilçemizi şereflendiren ve Belediyemizi ziyaret eden, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yardımları ile ilçemiz stadı modern bir şekilde ışıklandırılarak, Altıntaş Belediye Gençlikspor'un ve spor severlerimizin hizmetine sunulmuştur. Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile, İl Müdürümüz Feyzullah Gayret, ilçe Müdürümüz Mustafa Taşpınar ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

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