Ayı, kule görevlileri ile 'arkadaş' oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine ikinci kez gelen boz ayı, kuledekiler ile adeta 'arkadaş' oldu. Tavşanlı ilçesi Yaylacık Gözetleme Kulesi önüne gelen ayı işçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine geçtiğimiz günlerde boz ayı gelerek bahçedeki elmaları yemişti. Bundan birkaç gün önce yine aynı kule önüne gelen ayı burada yiyecek aramaya başladı. Yangın gözetleme kulesindeki görevliler de ayının aç kalmasına gönülleri el vermeyerek yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.