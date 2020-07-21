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Ayvalı'da 3 bin dönüm alan suya kavuşacak

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü’nde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan Ayvalı Köyü Sulama Göleti’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan Ayvalı Köyü Sulama Göleti'nde incelemelerde bulundu.


Vali Çelik, 700 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Ayvalı Köyü Sulama Göleti'yle 3 bin dönüm alanın sulandığını söyledi.


Vali Çelik, kaynakların verimli kullanımı için köy sakinlerinin bilgilendirilmesini istedi.

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