'Baba parası' filminin Kütahya galası gerçekleştirildi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı ‘Baba Parası' filminin Kütahya galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Gala öncesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne giden Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin öğrencilerin sevgi seliyle karşılandı.

Öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren oyuncular, günün sonunda üniversitenin öğrenci yurduna sürpriz ziyarette bulunup öğrencilerin yönettiği ‘Radyo Dumlupınar' da canlı yayın yaptılar.

‘Baba Parası' filminin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin izleyenleri kahkahaya boğdu. Filmin galasının Kütahya durağında ilk olarak Dumlupınar Üniversitesine giden oyuncular, burada kendilerini bekleyen binlerce öğrenciyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilere filmi anlatan üçlü, daha sonra kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Hemen hemen herkesle fotoğraf çektiren oyuncular, yaptıkları esprilerle öğrencileri kahkahaya boğdu.

Öte yandan üniversite genel sekreteri Atilla Batur, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'e üniversitenin anahtarı plaketini hediye etti.

Söyleşinin ardından Sera Kütahya AVM'de bululanan Cinetech sinema salonlarındaki galaya giden oyuncular, filmin gösterileceği 7 salonun 7'sini de ziyaret etti.