İhlas Haber Ajansı

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Bacağı kırık halde bulunan tilki tedavi edildi

Kütahya’da bacağı kırık halde bulunan tilki, ortopedik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kütahya'da bacağı kırık halde bulunan tilki, ortopedik ameliyatla sağlığına kavuştu.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Tavşanlı ilçesinden Kütahya Belediyesi Bakımevimize getirilen yaralı tilki röntgenleri çekilerek hekimlerimiz tarafından başarılı bir ortopedik ameliyat ile ön sağ ayağına pin ve plak uygulaması yapılmıştır. Sağlığına kavuşan tilki, Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim edilmiştir" denildi.

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