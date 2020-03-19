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Bağışıklık sistemini güçlendiren yer elması ilgi görüyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde köylüler, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle toprağın altından çıkarıp pazar tezgahında satıyorlar.

Kütahya'nın Emet ilçesinde köylüler, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle toprağın altından çıkarıp pazar tezgahında satıyorlar.


Yer elmasını yıllardır yetiştirip pazarlarda sattıklarını belirten Kadir Aygün, ''Kilogramı 2 buçuk TL olan yer elması, içerisinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan “inülin” maddesini barındırır. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fonksiyonları vardır. Özellikle kolon kanserine karşı büyük koruma sağlar. İçerdiği demir minerali bakımından zengin oluşu sayesinde kansızlığa iyi gelir. Yer elması madde ve potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıklarından korur. Potasyum kaynağı olan yer elması, kalp ritmi düzensizliklerine olumlu etki etmektedir. Birçok kanser türüne karşı direnç sağlar. Yüksek oranda B ve C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar'' dedi.

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