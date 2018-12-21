Bağlama kursuna ilgi

Kütahya'nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezinin tarafından ilkokul öğrencileri için açmış olduğu bağlama kursu büyük ilgi görüyor.

Pazarlar İlkokulu öğrencilerine Yerel halk sanatçısı Necati Dinçer tarafından hafta içi ders çıkışında verilen kursa 20 öğrenci katılıyor.

Yerel halk sanatçısı Necati Dinçer, öğrencilerin ders sonrası boş zamanları değerlendirmeleri ve sosyal faaliyetlerini artırmaları konusunda kursun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kursla Türk Halk Müziğinin ve kültürümüzün önemli bir unsuru olan bağlamayı yaşatmak ve bunu nesiller boyu devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Yerel halk sanatçısı Necati Dinçer tarafından Pazarlar İlkokulu öğrencilerine bağlama kursu veriliyor. Kursiyerlere haftada 2 gün kurs veriliyor. Toplamda 180 saat sürecek olan kursa şuanda 30 öğrenci devam ediyor. Kursumuz çok büyük ilgi gördü. Bu kurstan minik öğrencilerimiz keyif alıyor. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Kursiyerlerimizin boş zamanlarını faydalı ve yararlı bir şekilde geçirmelerini sağlama ve sosyalleşmeleri amacı ile kursumuzu açtık” dedi.(MB-EFE)